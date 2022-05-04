Особый противопожарный режим продлили в Тюменской области

Действие особого противопожарного режима продлили до 26 мая в Тюменской области. В регионе по-прежнему действует запрет на сжигание сухой травы и мусора.

Изначально особый режим был введен до 5 мая. По данным регионального управления МЧС, за праздничные выходные в Тюменской области зарегистрировали 91 ландшафтный пожар. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима к ответственности привлечены 29 тюменцев, пишет Megatyumen.ru. Они развели источник открытого огня и не расчистили земельные участки от сухой травы.

В период действия особого режима в Тюменской области нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне. Кроме того, действует запрет на проведение пожароопасных работ и использование пиротехнических изделий.