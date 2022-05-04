17 мая в Москве пройдет конференция Digital Brand Day 2022

В «Старт Хаб» пройдет пятая профессиональная бизнес-конференция — Digital Brand Day 2022, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Формат мероприятия — гибрид офлайна и онлайна.

Digital Brand Day является продолжением ежегодного события «День Бренда», организуемого Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

Business opportunities: design of short term solutions — контрапункт 2022 года для брендов и рекламного бизнеса, а также ключевая тема весенней конференции Digital Brand Day.

Сегодня рынок медиарекламы ждет идей и практических советов по сохранению бизнеса. Количество вопросов растет с каждым днем. Например, сможет ли индустрия консолидироваться и самостоятельно, не ожидая поддержки извне, не только удержаться от резкого падения, но и, помогая друг другу, спасти всех? Как долго рекламный бизнес способен эффективно функционировать в режиме стрессового принятия тактических решений? Как изменился медиаландшафт с уходом иностранных игроков? Как локализуются бизнесы, решившие остаться в России? Что уже сегодня делают российские бренды, чтобы вывести свои показатели на принципиально новые уровни? Могут ли в этом им помочь (и как) рекламные агентства, накопившие более чем 20-летний опыт и экспертизу в построении эффективных маркетинговых и рекламных коммуникаций? Как потребители выбирают бренды, тратят сбережения и как их не потерять? Вопросов много, и на Digital Brand Day мы постараемся вместе ответить хотя бы на часть из них.

В тематическом лайнапе конференции запланированы дискуссии с участием экспертов в области ретейла и e-commerce, data & research, content marketing, e-pharma. Не останутся без внимания такие темы, как развитие и оцифровка outdoor в России; изменения на кадровом рынке маркетинга и рекламы; самые последние рекламные кейсы в области рекламных и маркетинговых коммуникаций как в digital, так и в традиционных медиаканалах; презентации новых технологических и продуктовых решений брендов и медиарекламных игроков.

Офлайн-часть мероприятия носит закрытый характер. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний — членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.