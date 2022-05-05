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Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатное такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В День Победы ветераны Московского региона смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Акцию поддержки участников Великой Отечественной войны проводит транспортная компания «Такси Ритм».

Бесплатным такси могут воспользоваться все категории ветеранов, включая тружеников тыла.

Акция проводится в Москве и ближнем Подмосковье (до 10 км от МКАД) 9 мая с 00:00 до 23:59.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно при заказе машины сообщить оператору, что поездка планируется для участника Великой Отечественной войны, и продиктовать номер удостоверения ветерана.

Вместе с ветераном могут ехать сопровождающие. Обратный путь также окажется бесплатным, если заказ будет сделан через call-центр.

«Такси Ритм» предоставляет услуги частных и корпоративных перевозок в Москве в течение 16 лет. Автопарк компании насчитывает более 1,5 тыс. машин.

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