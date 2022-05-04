Родственники жертв террора накричали на премьера Израиля на памятной церемонии

На церемонии дня памяти павших жертв террора, отмечаемого в Израиле 4 мая, родственники погибших накричали на премьер-министра страны Нафтали Беннета. Об этом сообщает Times of israel.

Так, когда премьер вышел к трибуне, несколько посетителей прокричали в его адрес: «тебе должно быть стыдно». Кроме того, по данным газеты, участники церемонии называли премьера предателем.

Отмечается, что крики продолжались на протяжении десяти минут. Прежде чем продолжить выступление, Беннет несколько минут молча стоял на трибуне.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — подчеркнул он.

В ходе выступления израильский премьер отметил, что это памятное мероприятие является свидетельством «взаимной ответственности, которая течет в венах израильского общества».

«Это доказательство ценности дружбы и уважения, которое мы питаем к тем, кто пожертвовал собой ради страны, ради нас. Это наша клятва, наш завет как народа. Это заявление о том, что в этом израильском путешествии — путешествии мужества, горя и боли, самоотверженности и силы — мы все партнеры. Мы здесь все вместе, и у нас одна судьба, одна миссия», — приводятся его слова на сайте канцелярии премьера.

В среду, 4 мая, в Израиле отмечается день памяти павших воинов и жертв террора. В стране в течение суток не проводятся увеселительные мероприятия, не транслируются развлекательные программы. По всей стране проходят церемонии поминовения погибших.

2 апреля Беннет сообщил о планах властей Израиля развернуть дополнительные силы армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы. Он предупредил о возможных диверсиях и заверил, что израильские военнослужащие приложат все усилия для нейтрализации злоумышленников.