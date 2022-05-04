В Госдуме назвали неконструктивным отказ Польши закупать российский газ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями» назвал неконструктивным решение правительства Польши отказаться от закупки российского газа в рублях.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что власти Польши после отказа от покупки газа из РФ за рубли сначала начали получать российское топливо через физический реверс из Германии, а после того, как приостановился и он, виртуальный реверс начался из заявок потребителей Италии и Франции.

«Можно назвать польское правительство совершенно глупым и решение отказаться от закупки газа из РФ неконструктивным, потому что на ровном месте поляки платят на 10-15% дороже и получают тот же российский газ у перекупщиков», — сказал Ананских в беседе с «Известиями».

Он также предположил, что подобное решение может свидетельствовать о коррупции в руководстве Польши.

«Я думаю, это действительно коррупционная составляющая и мне жалко польских жителей, которые из-за глупости руководства должны платить за российский газ дороже», — заключил депутат.

Также представитель «Газпрома» отметил, что заявки европейских потребителей на поставку газа РФ транзитом через Украину на этой неделе выросли на 43%. Кроме того, 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объем газа — 791 млн куб. м.

Ранее 4 мая член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. При этом он убежден, что эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. В задачи спецоперации, как поясняли в Кремле, входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.