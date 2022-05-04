Прямой эфир
Мир
США сорвали участие делегации РФ в комитете по информации в ООН
Экономика
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Экономика
В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти
Мир
Байден заявил о готовности США к введению новых санкций против России
Экономика
Постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть
Экономика
В Бразилии санкции против России назвали наказанием всего мира
Мир
Канцлер ФРГ Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в ЕС
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
В ФРГ призвали распустить фонд поддержки «Северного потока - 2»
Мир
Maersk потеряла $700 млн после ухода с российского рынка
Экономика
Индия призвала не политизировать поставки российской нефти
Сюжет:

В Госдуме назвали неконструктивным отказ Польши закупать российский газ

Депутат ГД Ананских пожалел поляков, которые вынуждены перекупать российский газ дороже из-за решений Варшавы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями» назвал неконструктивным решение правительства Польши отказаться от закупки российского газа в рублях.

Труба раздора: газопровод GIPL может оставить без газа Латвию и Эстонию
Заполнение будет крайне затруднено из-за высоких цен на голубое топливо в Европе

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что власти Польши после отказа от покупки газа из РФ за рубли сначала начали получать российское топливо через физический реверс из Германии, а после того, как приостановился и он, виртуальный реверс начался из заявок потребителей Италии и Франции.

«Можно назвать польское правительство совершенно глупым и решение отказаться от закупки газа из РФ неконструктивным, потому что на ровном месте поляки платят на 10-15% дороже и получают тот же российский газ у перекупщиков», — сказал Ананских в беседе с «Известиями».

Он также предположил, что подобное решение может свидетельствовать о коррупции в руководстве Польши.

«Я думаю, это действительно коррупционная составляющая и мне жалко польских жителей, которые из-за глупости руководства должны платить за российский газ дороже», — заключил депутат.

Также представитель «Газпрома» отметил, что заявки европейских потребителей на поставку газа РФ транзитом через Украину на этой неделе выросли на 43%. Кроме того, 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объем газа — 791 млн куб. м.

Ранее 4 мая член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что планы Евросоюза отказаться от нефти РФ приведут экономику Европы к разрухе и стагнации. При этом он убежден, что эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. В задачи спецоперации, как поясняли в Кремле, входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022