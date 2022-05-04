Прямой эфир
Мир
США сорвали участие делегации РФ в комитете по информации в ООН
Экономика
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Экономика
В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти
Мир
Байден заявил о готовности США к введению новых санкций против России
Экономика
Постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть
Экономика
В Бразилии санкции против России назвали наказанием всего мира
Мир
Канцлер ФРГ Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в ЕС
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
В ФРГ призвали распустить фонд поддержки «Северного потока - 2»
Мир
Maersk потеряла $700 млн после ухода с российского рынка
Экономика
Индия призвала не политизировать поставки российской нефти

В ФРГ призвали распустить фонд поддержки «Северного потока - 2»

Глава земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг: фонд поддержки «Северного потока —2» надо распустить
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Созданный для поддержки «Северного потока — 2» (СП-2) фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией. Об этом 4 мая заявил премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Стоп-бан: почему Германия притормозила сертификацию «Северного потока – 2»
Ждать ли новых ценовых рекордов на энергетическом рынке и что будет с транзитом газа через Украину ​

Как она отметила, из экспертного заключения следует, что работа фонда может быть завершена по решению наблюдательного совета или минюста ФРГ.

«Такая страна, как Россия, которая напала на соседнюю Украину, не может быть партнером в будущем. Мекленбург-Передняя Померания из наилучших побуждений стремился к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего, с нашим партнером — Ленинградской областью — не только в экономической области, но и в области науки и культуры», — сказала она в эфире радио NDR.

Как отмечается, фонд слишком тесно связан с компанией Nord Stream 2 AG, которая запрещена международным правом, и это, в том числе, наносит ущерб репутации страны.

По ее словам, должен быть закрыт и экологический фонд, построенный на средства СП-2.

23 февраля созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказался от поддержки проекта СП— 2 после остановки сертификации оператора газопровода.

21 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что германское минэкономики получило распоряжение остановить сертификацию СП-2. Он констатировал, что ввести газопровод в эксплуатацию без сертификации нельзя.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил учреждение экологического фонда для поддержки строительства газопровода. Отмечалось, что целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Проект так и не был запущен в эксплуатацию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022