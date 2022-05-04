В ФРГ призвали распустить фонд поддержки «Северного потока - 2»

Созданный для поддержки «Северного потока — 2» (СП-2) фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией. Об этом 4 мая заявил премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Как она отметила, из экспертного заключения следует, что работа фонда может быть завершена по решению наблюдательного совета или минюста ФРГ.

«Такая страна, как Россия, которая напала на соседнюю Украину, не может быть партнером в будущем. Мекленбург-Передняя Померания из наилучших побуждений стремился к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего, с нашим партнером — Ленинградской областью — не только в экономической области, но и в области науки и культуры», — сказала она в эфире радио NDR.

Как отмечается, фонд слишком тесно связан с компанией Nord Stream 2 AG, которая запрещена международным правом, и это, в том числе, наносит ущерб репутации страны.

По ее словам, должен быть закрыт и экологический фонд, построенный на средства СП-2.

23 февраля созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказался от поддержки проекта СП— 2 после остановки сертификации оператора газопровода.

21 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что германское минэкономики получило распоряжение остановить сертификацию СП-2. Он констатировал, что ввести газопровод в эксплуатацию без сертификации нельзя.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил учреждение экологического фонда для поддержки строительства газопровода. Отмечалось, что целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Проект так и не был запущен в эксплуатацию.