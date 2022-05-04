Семеро подростков перевернулись на легковом автомобиле в Саратовской области

В Саратовской области перевернулся легковой автомобиль, в результате чего один подросток погиб, еще четверо получили травмы. Об этом в среду, 4 мая, сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Экстренно везем в Саратов четырех подростков. На госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района», — написал он в своем Telegram-канале.

Министр пояснил, что 14-летнюю девочку спасти не удалось, она скончалась до прибытия медиков, еще один подросток убежал.

Костин заявил, что, по предварительным данным, семеро подростков раздобыли машину, влезли в нее и катались по городу без прав и соответствующих умений.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что автомобилем, предположительно, управлял 17-летний подросток. Он не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет.

1 декабря прошлого года в Нижнем Новгороде пятеро подростков угнали автомобиль. Старший подросток предложил 12-летнему украсть ключи от родительской машины и отдать ему, чтобы покататься. Ключи оказались в машине, поэтому подростки сели в автомобиль и начали движение. Спустя некоторое время они врезались в столб.