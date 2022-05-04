Северный вестибюль станции московского метро «Окружная» откроют в 2022 году

Северный вестибюль станции метро «Окружная», который будет интегрирован с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК, откроют в 2022 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра строительства в среду, 4 мая.

«Все три станции практически находятся на одной площадке. Была поставлена задача их соединить. Задача очень сложная. Надо было построить северный вестибюль метро «Окружная», которая находится в сложных геологических условиях — сложные грунты. Поэтому работали вручную очень тяжело, медленно. Тем не менее такая задача была поставлена. В этом году северный вестибюль будет открыт», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ежедневно этим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) пользуются более 40 тыс. пассажиров. Согласно прогнозам, к 2025 году пассажиропоток вырастет до 87,5 тыс. человек в сутки, пишет РИАМО.

Он добавил, что все три контура — МЦК, МЦД, метрополитен — будут соединены. «Также железнодорожники построят северный вестибюль станции МЦД. Это будет один из самых крупнейших транспортных узлов города Москвы», — отметил Собянин.

Также градоначальник сообщил, что в 2022 году будет запущена эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе в рамках создания Московского скоростного диаметра, пишет «Москва 24».

Также мэр отметил, что улучшению транспортного обслуживания жителей Отрадного будет способ­ст­­вовать запланированное завершение реконструкции Алтуфьевской и Осташковской раз­вя­­зок на МКАД. По словам Собянина, в Отрадном создается целый ряд масштабных проектов повышения качества жизни, передает НСН.

Ранее, 16 марта, Собянин заявил, что в Москве не планируется останавливать строительство метрополитена и дорог.