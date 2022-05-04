Аналитик назвал невыгодным для ЕС запрет услуг по транспортировке нефти из РФ

Сейчас Евросоюз, скорее всего, не решится на запрет услуг по транспортировке российской нефти, потому что тогда РФ сократит добычу и усугубит мировой дефицит, чего не нужно европейцам — они хотят, чтобы к ним пришли другие поставщики, но при этом российская нефть с мирового рынка в ближайшие годы не уходила. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в среду, 4 мая.

Ранее в этот же день Bloomberg писал, что в ЕС в рамках шестого пакета санкций предлагают запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру. Отмечалось, что Брюссель не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российскую нефть, а планирует помешать Москве продавать нефть и нефтепродукты всем странам.

Аналитик отметил, что предложенная ЕС мера является попыткой запрета схемы серого экспорта нефти, но в настоящее время Евросоюз надеется, что российская нефть вскоре уйдет на азиатиские рынки, а тот, кто был на рынках Азии, придет в страны Европы и заменит РФ. Таким образом европейцы не испытают дефицита нефти, добавил Юшков.

Ранее в этот же день стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) готовится представить шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет импорта российской нефти, отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT, а также запрет в ЕС вещания трех государственных телеканалов РФ.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций направлен на ограничения поставок нефти из РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, и Кремль готовит ответ на шестой пакет ограничений Брюсселя.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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