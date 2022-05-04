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Байден заявил о готовности США к введению новых санкций против России

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Фото: TASS/CNP/Jim LoScalzo
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США открыты к введению новых санкций против России. Об этом в среду, 4 мая, заявил президент США Джо Байден во время выступления, трансляция которого велась на странице Белого дома в Twitter.

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«Что касается дополнительных санкций. Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — сказал он.

Американский президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по данному вопросу.

2 мая издание The Hill писало, что из-за введения антироссийских санкций США и союзники попали в свою же ловушку. В частности, по данным автора статьи, санкции способствовали повышению цен на сырье и энергоносители в мире, в то время как Россия увеличивала доходы от продажи нефти и газа.

28 апреля палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

8 апреля стало известно, что Байден подписал одобренный американским конгрессом законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Помимо этого, американский лидер одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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