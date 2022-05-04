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Мэр Конотопа распорядился запретить каноническую УПЦ в городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин распорядился о запрете деятельности на территории города канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата, УПЦ). Об этом он 4 мая сообщил в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в документе.

29 марта в Верховную раду Украины внесли законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность УПЦ . Также документ регламентирует изъятие недвижимости и иного имущества религиозных организаций с центром в России.

В тот же день группа вооруженных людей похитила священника УПЦ. Очевидцам удалось запечатлеть случившееся на камеру. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника в храме в Черкасской области Украины.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно отнеслись к внесенному в Верховную раду законопроекту о запрете УПЦ.

31 марта в юридическом отделе УПЦ назвали незаконным и нарушающим право на свободу вероисповедания законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Там подчеркнули, что со стороны правоохранительных органов к УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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