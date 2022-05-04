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Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

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Курс доллара торгуется на отметке до 67,78 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже 4 мая на 18:20.

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В последний раз курс доллара был ниже 68 рублей в марте 2020 года.

В то же время стоимость евро на Мосбирже снизилась до 71 рублей. Впервые с марта 2020 года он стоит менее 73 рублей.

Как ранее в среду рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, падение курса доллара США на открытии торгов на Мосбирже 4 мая связано со спекулятивными движениями на «тонком» рынке между праздниками. По его словам, те потоки валютной выручки, которые периодически выплескиваются на рынок, не встречают адекватного спроса, поэтому курс продавливается ниже. Также он уточнил, что Центробанк не озвучивает свои приоритеты относительно курса рубля, в связи с чем спекулятивные игроки способны влиять на его движение в широких пределах.

До этого, 29 апреля, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в беседе с «Известиями» допустил, что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар.

25 апреля Центробанк сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

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