Reuters: постпредам стран ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть

Постпредам стран Евросоюза (ЕС) в среду не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Об этом 4 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что некоторые из стран — членов сообщества, в частности Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от нефти из России. Таким образом, первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием консенсуса сторон.

При этом источник агентства подчеркнул, что соглашение может быть достигнуто на следующей встрече постпредов ЕС, запланированной на 5 мая.

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готовится представить в этот день новый пакет санкций. По ее словам, в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь сообщил, что его страна не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России.

До этого, 26 апреля, издание Foreign Policy сообщило, доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечалось, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

В то же время юрист, медиатор Юрий Капштык заявил «Известиям», что частичное эмбарго на поставки нефти из России не будет иметь катастрофических или глобальных последствий. По его словам, это крик в виде некой виртуальной угрозы, но не фактический шаг альянса, основанный на экономическом расчете.

16 апреля глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что антироссийские санкции пока не дали эффекта и нужно бойкотировать нефть и газ из России. Министр также высказал мнение, что импортом этих ресурсов Европа финансирует российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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