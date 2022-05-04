Более 75 поджигателей травы задержали в Приморье с начала сезона

В Приморском крае с начала действия особого противопожарного режима задержали 77 поджигателей сухой травы. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Приморью Игорь Сарана, всего с начала года составлено более 100 протоколов об административном правонарушении. Сумма штрафов уже превысила 50 тыс. рублей.

В отношении 77 поджигателей могут быть возбуждены уголовные дела. Также прокуратура организовала проверку действий главы Сибирцевского сельского поселения Черниговского района, где сгорели жилые дома.

По данным оперативных служб, ситуация с лесными пожарами в регионе остается сложной. Главной причиной возгораний эксперты называют несоблюдение противопожарных мер.