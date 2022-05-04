Бывший мэр Риги призвал поддержать русскоязычное население Латвии

В Латвии необходимо поддержать русскоязычных жителей. Об этом 4 мая рассказал в интервью Delfi экс-мэр Риги Нил Ушаков.

«В нынешней ситуации, когда происходит такой разлом, очень правильно протянуть руку русскоязычным. Подчеркнуть, что вы наши, вы свои. В этих обстоятельствах ломать кого-то через колено, выместить злобу на местных русских — это никому не поможет», — сказал он.

Он заявил, что в Эстонии в сравнении с Латвией отношение к русскоязычному меньшинству «более рациональное и разумное». Ушаков отметил, что в Эстонии у неграждан есть право голосовать на муниципальных выборах и есть школы для русскоязычных.

При этом он также считает, что в Латвии и Эстонии сейчас «многое делается не для того, чтобы помочь Украине», и местным русским по мелочи пытаются отомстить.

«Это, конечно, глупо», — подчеркнул Ушаков.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. Он рассказал, что россияне оказались в положении «травимого народа». По словам Фадеева, Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако сложно изменить «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

1 апреля в МИД России сообщили, что работают над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что сейчас существует мало возможностей защиты граждан России от русофобии за рубежом, и выразил надежду, что подобная «истерика не будет идти дальше по нарастающей».

Антироссийские настроения в мире усилились после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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