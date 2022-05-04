Корреспондент «Известий» показал «приманку» ополченцев для снайперов ВСУ

Ополченцы в Донбассе изобрели приспособление-приманку, которую используют для привлечения работы снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал 4 мая находящийся на месте событий корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

На языке военных Донецкой Народной Республики (ДНР) приспособление называется «болванчик». Оно представляет собою скрученный шар, закрепленный на штыре.

«Что-то похожее на человеческую голову. Когда его шатают, то вызывают внимание той стороны. ВСУ отсюда буквально в 50–100 м располагаются, поэтому нужно говорить в полтона. И прилетает по «болванчику». Посмотрите, по факту он убит», — показал корреспондент пробитый с одной стороны круглый сверток.

Во время работы съемочной группы «Известий» украинские снайперы как раз попались на «приманку» и ответили обстрелом. Военные тут же попросили всех сесть, после чего вместе с журналистами отправились в укрытие.

«Не успели мы закончить обсуждение ведения боя в окопах, как силы ВСУ выпустили пару снарядов из минометов, попало куда-то метрах в ста отсюда. Тем не менее дали команду возвращаться в укрытие, пригнувшись», — рассказал Сафиулин.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин снял на видео удары вертолета Ка-52 Вооруженных сил России по позициям нацистов в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). По словам журналиста, экипаж Ка-52 сначала отстрелял тепловые снаряды, а затем осуществил несколько ракетных пусков.

4 мая также стало известно, что один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). В сторону Ясиноватой было выпущено 15 снарядов из БМ-21 «Град». Обстрелы проводились со стороны населенного пункта Авдеевка.

Тогда же сообщалось, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР, увеличилось до 11. По данным Минздрава республики, шесть человек госпитализированы, пяти гражданам помощь оказана амбулаторно. Также известно об одном погибшем.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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