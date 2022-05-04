Жителей Астраханской области предупредили о появлении лугового мотылька

Министерство сельского хозяйства Астраханской области предупредило о массовом лёте бабочек лугового мотылька перезимовавшего поколения. Вредители угрожают многим сельскохозяйственным посевам.

По данным ведомства, при благоприятных климатических условиях яйцекладку первого поколения стоит ждать уже 6 мая. Отрождение гусениц начнется 10–12 мая, пишет «Астрахань 24». Специалисты рекомендуют аграриям проводить обследование посевов и территорий в радиусе до 300 м два-три раза в сутки. При обнаружении очагов с численностью гусениц больше 10 особей на 1 кв. м следует провести обработку разрешенными пестицидами.

Луговой мотылек может навредить винограду, люцерне, злаковым и бахчевым культурам. Владельцам огородов также рекомендуют обратить внимание на посадки картофеля, моркови, перца, а также на сорняки.