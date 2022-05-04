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Подмосковные парки начали обрабатывать от клещей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Противоклещевая обработка территорий стартовала по требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха Подмосковья. Об этом министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил в среду, 4 мая.

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«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Работы планируем завершить до конца мая», — цитирует главу ведомства телеканал «360».

Всего от клещей обработают 91 095,55 га парковых территорий. К сегодняшнему дню уже проведена первичная обработка на 45 427,94 га. По словам специалистов, на время обработки лучше ограничить прогулки по этим местам, сообщается на сайте kp.ru.

Укусы клещей могут стать причиной таких заболеваний, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф и клещевой паралич. Самыми опасными являются энцефалитные клещи, передает Федеральное агентство новостей.

Чтобы обезопасить себя, наносить репелленты от клещей можно как на кожу, так и на одежду. Пользоваться возможно любыми средствами: спреями, мазями, кремами или эфирными маслами, запах которых отгоняет насекомых, например маслом герани, пальмарозы, сандала и ветивера, пишет «Ридус».

Рекомендуется внимательно осматривать одежду и тело после прогулок на свежем воздухе. В случае укуса стоит немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 2 мая, врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» города Твери Татьяна Клишева рассказала «Известиям» о порядке действий при укусе клеща, а также предостерегла от возможных ошибок.

В тот же день в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Московской области сообщили, что с начала сезона более 300 человек обратились в больницы из-за укусов клещей в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».

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