Отопительный сезон намерены завершить Хабаровске на следующей неделе
В Хабаровске на следующей неделе планируется завершить отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Согласно прогнозу синоптиков, в течение пяти дней перед 10 мая температура воздуха будет держаться выше отметки +8 градусов. Для энергетиков данные показатели станут основанием для завершения отопительного сезона.
Постановление об отключении тепла на городском уровне должны подписать в администрации Хабаровска, отмечает ИА AmurMedia.
Ранее сообщалось, что поэтапное отключение отопления начнется в Тюмени 5 мая. За переходом теплоносителей на летний режим работы проследят сотрудники управляющих компаний.