ЕК предлагает запретить гражданам РФ покупать недвижимость в Евросоюзе

Еврокомиссия (ЕК) в рамках разрабатываемого пакета санкций против России предложит запрет продажи или передачи российским гражданам и юрлицам недвижимости (или долей в ней) на территории Евросоюза (ЕС). Об этом 4 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Запрещается прямая или косвенная продажа или передача «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Евросоюза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях».

Разрабатываемый ЕС запрет в случае его принятия распространиться на россиян, не являющихся гражданами государств сообщества и не имеющих вида на жительство в странах сообщества.

Запрет не коснется россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций предусматривает запрет на импорт российской нефти, вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также отключение Сбербанк от системы платежей SWIFT.

Комментируя 4 мая заявление Брюсселя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если западные страны хотят сделать России по-настоящему больно, то им следует вместо новых рестрикций просто взять и отменить самих себя.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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