ФАС разрешила производителю сыров купить «Вимм-Билль-Данн» у PepsiCo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила производителю сыров «Мультипро» приобрести компанию «Вимм-Билль-Данн Напитки». Об этом сообщили в ведомстве 4 мая.

«ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — указали в пресс-службе.

В начале марта материнская компания «Вимм-Билль-Данн» PepsiCo, заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.

Компания «Мультипро» занимается производством европейских сыров, наиболее известным из которых является бренд Alti.

«Вимм-Билль-Данн» является лидером рынка молочных продуктов и детского питания в России, а также одним из ведущих производителей безалкогольных напитков. Речь идет о таких брендах, как вода Aqua Minerale, напитки Pepsi, Mirinda, чай Lipton, квас «Русский», соки «Фруктовый», J7, «Любимый», чипсы Lays, Cheetos и «Хрустteem». Изготовитель также выпускает молочную продукцию (творог, сметану, кефир, сыр и прочее) под брендами «Домик в деревне», «Агуша», «Веселый молочник» и «Чудо».

29 апреля также сообщалось, что булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» заключил сделку по приобретению ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»). Компания является российской «дочкой» финского производителя продуктов питания Fazer.

До этого, 26 апреля, стало известно, что финский молочный концерн Valio завершил переговоры о продаже бизнеса в России производителю продуктов питания ГК «Велком». В сделку войдут завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. Таким образом, новый владелец бизнеса сможет продолжить выпуск продукции под этим брендом и сохранить локальный ассортимент. Позже, 4 мая, в пресс-службе компании «Велком» заявили, что финский концерн не поменяет формат своей работы и продолжит работать в РФ как самостоятельная бизнес-единица.

12 апреля в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Предполагается, что переход управления от заграничных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Согласно проекту, зарубежные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу. Как говорил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законодательный проект планируется рассмотреть в конце мая.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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