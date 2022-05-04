Капитальный ремонт школ стартовал в Якутске

Власти Якутска заключили с подрядчиками контракты на проведение капремонта 11 школ, работы в 10 из них уже стартовали. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В перечень учреждений, которые в этом году отремонтируют, попали школа № 10, 20, 21, 23, 27, 31, 33 и 36, а также Саха политехнический лицей, Мархинская школа № 1 и Якутская городская национальная гимназия. В 10 заведениях работы уже стартовали, в школе № 36 они начнутся после завершения учебного процесса.

В общей сложности на обновление школ выделено 809 млн рублей. Из них более 720 млн рублей направлено из федерального бюджета, остальные 89 млн рублей — из местного.

Отмечается, что виды проводимых работ уже определены. Сейчас составляются дефектные ведомости объемов работ, локальные сметы и ведомости изменения сметной документации.