Девочка-подросток погибла в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту ДТП с опрокидыванием автомобиля. 15-летняя девочка получила смертельные травмы.

Информация об аварии поступила около 17 часов 4 мая из села Мизино-Лапшиновка в Татищевском районе. Водитель автомобиля Fiat Albea не справился с управлением, из-за чего иномарка перевернулась. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В областной службе спасения сообщили о гибели девочки-подростка, еще три девочки госпитализированы с различными травмами.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 в Оренбургской области. Водитель допустил съезд машины в кювет. Автомобилист скончался на месте, его пассажир умер по пути в больницу.