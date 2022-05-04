Три страны ЕС усомнились в необходимости запрета на перевозку нефти РФ в третьи страны

Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны. Об этом 4 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

«Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами, заявив, что эта мера лишь поможет конкурентам Европы», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в Евросоюзе предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру.

Также Европейская комиссия заявила о работе над новым, уже шестым по счету пакетом санкций против Российской Федерации. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Вместе с тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может поддержать эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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