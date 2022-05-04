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Замначальника УМВД Набережных Челнов погиб в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заместитель начальника УМВД по городу Набережные Челны в Татарстане Денис Садыков погиб в ДТП на трассе М7. Об этом 4 мая сообщил ИА «Татар-информ».

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Автоавария произошла днем в среду около населенного пункта Тавларово. Полицейский находился за рулем внедорожника Hyundai. По неустановленным пока причинам, автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся.

Пострадавший скончался в машине скорой во время транспортировки в лечебное учреждение.

Одной из основных версий причин ДТП названо то, что полицейский не справился с управлением машиной.

29 марта шесть человек, в том числе ребенок, скончались в Татарстане в результате столкновения автомобиля LADA Largus с грузовиком Iveco. Авария произошла в Чистопольском районе на 134 км автодороги Казань–Оренбург.

9 февраля два человека погибли в результате ДТП на трассе в Тюлячинском районе Татарстана. От удара два автомобиля оказались в кювете.

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