Замначальника УМВД Набережных Челнов погиб в ДТП

Заместитель начальника УМВД по городу Набережные Челны в Татарстане Денис Садыков погиб в ДТП на трассе М7. Об этом 4 мая сообщил ИА «Татар-информ».

Автоавария произошла днем в среду около населенного пункта Тавларово. Полицейский находился за рулем внедорожника Hyundai. По неустановленным пока причинам, автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся.

Пострадавший скончался в машине скорой во время транспортировки в лечебное учреждение.

Одной из основных версий причин ДТП названо то, что полицейский не справился с управлением машиной.

29 марта шесть человек, в том числе ребенок, скончались в Татарстане в результате столкновения автомобиля LADA Largus с грузовиком Iveco. Авария произошла в Чистопольском районе на 134 км автодороги Казань–Оренбург.

9 февраля два человека погибли в результате ДТП на трассе в Тюлячинском районе Татарстана. От удара два автомобиля оказались в кювете.