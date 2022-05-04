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В день гибели сооснователь «Братьев Караваевых» планировал пикник

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев собирался на пикник в день гибели. Об этом его домработница рассказала в среду, 4 мая.

Домработница приготовила ему посуду для пикника и даже представить не могла, что может произойти трагедия. По словам женщины, она не заметила за мужчиной ничего странного. Он вел себя как обычно. О финансовых трудностях Лякишева она ничего не слышала, передает РЕН ТВ.

Также она рассказала полицейским, что в последнее время Лякишев был занят новым проектом, поэтому был довольно радостным.

При этом периодически у него наблюдались проблемы с алкоголем, пишет РИАМО. Иногда он был в депрессивном состоянии, но в последние дни все было хорошо.

Ранее в этот день бывшего совладельца сети ресторанов «Братья Караваевы» Владимира Лякишева нашли мертвым в Москве. По данным «Известий», тело обнаружила супруга бизнесмена 1 мая на балконе 16-го, технического этажа собственного дома, сообщает телеканал «360».

Рядом с телом предпринимателя лежало зарегистрированное на него ружье марки Benelli.

Предсмертной записки Лякишев не оставил. Следов перемещения тела не найдено, сообщается на сайте kp.ru. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Владимиру Лякишеву было 45 лет. Он являлся совладельцем популярной столичной сети кафе до 2019 года, передает НСН. Он не перестал заниматься ресторанным бизнесом. В этом году им была зарегистрирована новая компания, сообщает телеканал «Звезда».

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