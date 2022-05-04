Новый профессиональный праздник учредили в Башкортостане

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкортостана приняли законопроект об утверждении нового профессионального праздника. 29 октября в республике будут отмечать День работников сферы земельных и имущественных отношений.

По данным Курултая, именно в эту дату в 1991 году появился госкомитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, успех земельной реформы и связанной с ней госпрограмм зависит от работников сферы земельных и имущественных отношений.

Ранее сообщалось, что большинство россиян — 78% — воспринимает День Победы как личный праздник. Аналогично к празднованию Нового года относятся 74%. 8 марта личным праздником назвали 53% участников опроса.