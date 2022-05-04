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Великобритания ввела санкции против КамАЗа, ВГТРК и главы «Открытия» Задорнова

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Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний и россиян на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 4 мая сообщило британское министерство иностранных дел.

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Среди организаций, попавших в списки, значатся компания КамАЗ, «Байкал электроникс», «Фонд стратегической культуры», «Ижмаш — беспилотные системы», ВГТРК, порталы «ИнфоРос» и SouthFront др.

Также под санкции попали военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин, телеведущая Наиля Аскер-Заде (ВГТРК), Михаил Леонтьев (Первый канал), глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, члены Совфеда Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева и др.

Также ведомство отметило, что министр иностранных дел Лиз Трасс объявила о запрете на экспорт услуг в РФ.

«Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут получать выгоду от британских бухгалтерских услуг мирового класса, управленческого консультирования и PR-услуг, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Согласно документу, запрещено совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции РФ. Также нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями. Правительство России в течение 10 дней определит перечень лиц, находящихся под санкциями.

Ранее, 13 апреля, Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана. Введение санкций обосновали в том числе «стратегическим значением энергетического сектора» для правительства РФ.

26 апреля Великобритания расширила санкционный список, добавив в него более 20 россиян и ряд предприятий. В него попали глава РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян.

Страны Запада продолжают вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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