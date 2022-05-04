ЕС завершит работу над шестым пакетом санкций к 9 мая

Евросоюз (ЕС) стремится завершить работу над шестым пакетом санкций к концу недели или, самое позднее, к 9 мая. Об этом в среду, 4 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

«Блок (ЕС. — Ред.) планирует завершить работу над пакетом санкций к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая», — пишет агентство.

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

Также в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готовится представить в этот день новый пакет санкций. По ее словам, в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Помимо этого, запрещаются сделки с недвижимостью с гражданами РФ, а также вещание трех крупных государственных российских телеканалов.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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