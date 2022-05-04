Raiffeisen Bank рассматривает возможность продажи российского подразделения

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, заявил на телефонной конференции CEO RBI Йоханн Штробль.

По его словам, после середины марта группа получила необязывающие предложения о заинтересованности в этом активе. Ранее, 17 марта, Йохан Штробль писал, что Райффайзенбанк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в его капитале. Позже стало известно, что RBI объявил о пересмотре всех стратегических вариантов будущего российского Райффайзенбанка, включая тщательно продуманный выход из России.

«Мы изучаем все опции, одна из них — продажа, но мы можем и другие рассмотреть. Например, снижение нашей доли ниже контрольной для деконсолидации российского подразделения из группы при сохранении финансового интереса», — сообщил он.

Также он отметил, что тот процесс непрост и зависит не только от дальнейших политических условий в России, жестких регуляторных требований, но и от обязательств перед клиентами и сотрудниками. При этом он уточнил, что центральную роль в этом процессе играют интересы акционеров группы. RBI собирается учесть все факторы и тщательно взвесить решение, поэтому «процесс может занять некоторое время».

Российский Райффайзенбанк обладает достаточным капиталом и ликвидностью, отметил Штробль. Дочерние банки хорошо капитализированы и в основном сами финансируют свою деятельность. К тому же, до начала спецоперации были созданы резервы под геополитические риски на €115 млн.

15 марта итальянская банковская группа UniCcredit заявила, что оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже. Организация работает в России с 1989 года.

Некоторые банки и компании приостанавливают деятельность в России на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничений, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на операцию Москвы по защите Донбасса.

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