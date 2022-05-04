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Raiffeisen Bank рассматривает возможность продажи российского подразделения

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, заявил на телефонной конференции CEO RBI Йоханн Штробль.

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По его словам, после середины марта группа получила необязывающие предложения о заинтересованности в этом активе. Ранее, 17 марта, Йохан Штробль писал, что Райффайзенбанк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в его капитале. Позже стало известно, что RBI объявил о пересмотре всех стратегических вариантов будущего российского Райффайзенбанка, включая тщательно продуманный выход из России.

«Мы изучаем все опции, одна из них — продажа, но мы можем и другие рассмотреть. Например, снижение нашей доли ниже контрольной для деконсолидации российского подразделения из группы при сохранении финансового интереса», — сообщил он.

Также он отметил, что тот процесс непрост и зависит не только от дальнейших политических условий в России, жестких регуляторных требований, но и от обязательств перед клиентами и сотрудниками. При этом он уточнил, что центральную роль в этом процессе играют интересы акционеров группы. RBI собирается учесть все факторы и тщательно взвесить решение, поэтому «процесс может занять некоторое время».

Российский Райффайзенбанк обладает достаточным капиталом и ликвидностью, отметил Штробль. Дочерние банки хорошо капитализированы и в основном сами финансируют свою деятельность. К тому же, до начала спецоперации были созданы резервы под геополитические риски на €115 млн.

15 марта итальянская банковская группа UniCcredit заявила, что оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже. Организация работает в России с 1989 года.

Некоторые банки и компании приостанавливают деятельность в России на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничений, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на операцию Москвы по защите Донбасса.

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