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Правительство вдвое увеличило субсидируемый кредит для ГАЗа

Распоряжение правительства: субсидируемый кредит для автозавода ГАЗ увеличен в два раза
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен с 10 млрд до 20 млрд рублей. Распоряжение об этом 29 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном 2 мая.

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«Речь идет о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли», — отмечается в документе.

По условиям программы одно предприятие может получить займ до 10 млрд рублей, а группа компаний — до 30 млрд рублей. В итоге автозавод не мог рассчитывать на кредит более 10 млрд рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия. Кроме того, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе.

Специальную кредитную программу поддержки системообразующих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, власти начали в марте 2022 года.

25 апреля «АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска в три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов. Отмечается, что с целью «оптимизации структуры управления и совершенствования деятельности по эффективному использованию трудовых ресурсов» на заводе в Тольятти создано единое автосборочное производство.

21 марта, незадолго до объявления об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

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