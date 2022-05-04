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Появились кадры избиения депутата в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение двух мужчин на местного депутата в Ленинградской области. Избиение произошло утром в среду, 4 мая.

Видеозапись с избиением 62-летнего Евгения Чекирева, который ранее занимал пост главы поселка имени Свердлова, оказалась в распоряжении «Известий». На записи видно, что экс-глава поселка шел и оглядывался. Через несколько секунд двое неизвестных в темной одежде повалили депутата на клумбу. Пострадавший был избит руками и ногами, после чего напавшие сбежали с места преступления. К политику на помощь пришли случайные прохожие.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина шел на работу и находился неподалеку от здания КДЦ «Нева».

После случившегося Чекирева доставили в больницу с сотрясением мозга. Отмечается, что личность преступников пока не установлена.

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