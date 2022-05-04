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Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ

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Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Об этом 4 мая заявили в МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

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Под санкции попали журналистка Наиля Аскер-Заде, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, телеведущий Михаил Леонтьев.

Рестрикции наложены на информагентство «Инфорос», интернет-ресурсы SouthFront и «Фонд стратегической культуры».

Под ограничениями также замминистра обороны РФ Николай Панков, ирландский журналист телеканала RT Брайан Макдональд и директор центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Школьник.

Рестрикции были введены против ПАО «Камаз», главы «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

Кроме того, российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

«Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс», — приводятся в сообщении МИД слова министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга.

Отмечается, что британские компании составляют порядка 10% от всех зарубежных компаний, которые оказывают услуги в РФ в перечисленных секторах.

Ранее, 8 апреля, шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза.

До этого, 31 марта, Великобритания ввела ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева. Кроме того, в санкционный список попал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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