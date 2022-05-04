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Первый дом-хрущевку планируют снести в Ижевске

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Власти Ижевска приняли решение о сносе первого в городе дома-хрущевки. Расселение жильцов будет завершено до конца 2022 года.

Дом был построен в конце 1959 года по экспериментальному проекту панельных пятиэтажных домов. Ему не присвоен статус исторического памятника. По данным администрации, в январе 2014 года здание на улице Ленина было признано аварийным и подлежащим реконструкции, однако собственники не произвели работы в установленный срок. В связи с этим дом включили в региональную адресную программу по переселению граждан на 2019–2025 годы. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Расселение ведется за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно требованиям федерального законодательства, изъятие квартир ведется путем выкупа у собственников. Кроме того, по соглашению собственникам может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом стоимости текущей квартиры в выкупную цену.

Жильцы дома сообщают, что им предложили переселиться в квартиры в районе Малиновой горы в Ленинском районе.

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