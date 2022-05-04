Песков опроверг сообщения о том, что РФ 9 мая может объявить Украине войну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что РФ 9 мая может объявить войну Украине.

«[Вероятности] никакой. <...> Нет, это чушь», — сказал он журналистам 4 мая.

Представитель Кремля также опроверг сообщения о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.

Кроме того, Песков рассказал журналистам о ситуации вокруг заблокированного в Мариуполе российскими военными завода «Азовсталь». По его словам, в настоящее время ситуация неизменна.

«Штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции (с целью обстрела города. — Ред.). Эти попытки подавляются весьма оперативно», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

1 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российские военные не будут искусственно ускорять окончание спецоперации по защите Донбасса к празднованию Дня Победы. По словам министра, темпы осуществления спецоперации зависят прежде всего от необходимости минимизировать риски для гражданского населения и российских военнослужащих от каких-либо угроз, «связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».

19 апреля Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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