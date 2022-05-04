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Суд смягчил меру пресечения дезинфектору по делу об отравлении арбузом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову по делу об отравлении пожилой женщины и ее внучки после употребления арбуза. Об этом 4 мая «Известиям» сообщил адвокат Андрей Сергеев.

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«Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — сказал он.

Об отравлении 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки, которые приобрели арбуз в «Магните» в Москве, стало известно 10 сентября. Родственниц госпитализировали в больницу, где они скончались в реанимации.

Спустя три дня в Роспотребнадзоре рассказали, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции — уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина. Позже экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв присутствуют этиленгликоль и «Цигатрин».

В последующие дни в больницы было доставлено еще около 10 человек с отравлением. В Следственном комитете приоритетной версией назвали нарушение правил проведения дезинсекции в супермаркете.

Работник службы дезинфекции был арестован на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Позднее мера была смягчена — Котов был помещен под домашний арест. Свою вину он не признал.

В январе 2022-го адвокат Котова сообщил, что эксперты не смогли установить отравляющее вещество, из-за которого погибли пожилая женщина и ее внучка.

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