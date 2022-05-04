В Мордовии возбуждено дело после падения дерева на 13-летнюю девочку

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту падения дерева на ребенка на детской площадке в поселке Зеленая роща Ковылкинского района республики. Об этом рассказали в среду, 4 мая, в пресс-службе мордовского Следственного комитета РФ.

«По факту травмирования на детской площадке 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — подчеркнули следователи Мордовии.

По информации СУ СК России, днем во вторник, 3 мая, во время того, как девочка 13 лет качалась на качелях, из-за порывов ветра дерево, растущее рядом с качелями, сломалось и рухнуло на ребенка. Девочка была госпитализирована в реанимацию.

Сейчас расследуются все обстоятельства случившегося.

25 апреля дерево упало на девятилетнего мальчика в Ульяновске, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава региона. Тогда был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, порывы ветра составляли 16–21 м/с

2 апреля в московском районе Лефортово дерево упало на 11-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали. В тот день был сильный ветер и мокрый снег, о чем ранее предупреждали в МЧС.