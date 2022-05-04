«Аэрофлот» с 5 мая возобновит рейсы в Дели

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Индию. Первый рейс из Москвы в Дели запланирован на завтра, 5 мая, из терминала С аэропорта Шереметьево.

Согласно информации авиакомпании, вылеты будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Airbus A330-300. Стоимость билетов на рейсы «туда-обратно» в мае по тарифу без багажа составит 35–37 тыс. рублей на одного пассажира.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует портал «Интерфакс-Туризм», низкие цены на авиаперелеты в Индию обусловлены окончанием туристического сезона в стране. Температура воздуха в это время года там поднимается выше 35 градусов и сопровождается высокой влажностью. Однако перелет до Дели можно использовать как пересадочный пункт на пути в Таиланд, поскольку такой маршрут обойдется дешевле, чем стыковочные рейсы через Катар или ОАЭ.

В настоящее время посетить Индию с ПЦР-тестом могут как вакцинированные россияне, так и те, кто не сделал прививку от коронавируса. Последних не заставят соблюдать карантин, однако тесты по окончании срока их действия каждый раз придется делать новые.

15 апреля сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажи билетов на прямые рейсы в индийский Дели из Шереметьево с 6 мая. До этого между Россией и Индией были приостановлены все прямые перелеты. Как сообщили 6 апреля в посольстве РФ в Индии, авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на полеты из Москвы в Дели и обратно.

С 8 апреля авиакомпания «Аэрофлот» также возобновила полеты на Шри-Ланку, а с 13 мая вновь откроются прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова).

Ранее 29 апреля стало известно, что «Аэрофлот» с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул. Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

В начале марта авиакомпания отменила все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения антироссийских санкций Евросоюза.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.