Жители Попасной рассказали о спасении военными РФ из плена ВСУ

Российская армия спасла жителей поселка Первомайское и беженцев из города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР), об этом они рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, побывавшему 4 мая в этом населенном пункте.

«У украинской армии были мы заложниками. А потом освободили нас. Украина не пускала нас, сестра ходила под обстрелами до колодца. Не разрешали ничего нам, сидели в коридоре. Пока мы выбирались, ничем нам не помогали», — рассказали две жительницы Попасной.

Как добавил эвакуированный из города Сергей Танасов, сначала горожане сидели в подвале. Сперва украинские военные относились к ним нормально, но позже отношение изменилось и зазвучали угрозы.

«Мы три дня в заложниках сидели. Потом пришли нас и освободили. Мы в подвале сидели. Даже за водой не сходить», — рассказал он журналистам.

По словам мужчины, украинские военнослужащие предупредили, что в случае выхода гражданских на улицу по ним откроют огонь на поражение.

«Здесь вы видите обстрел. Упал крупнокалиберный снаряд. В результате разрыва снаряда вот эти разрушения», — рассказал «Известиям» начальник внутренней политики информации и компьютерного обеспечения города Первомайский Владимир Зубков.

В результате ударов в Попасной разрушены, в частности, здание дома культуры «Заря», школа искусств и здание администрации.

Ранее в среду Зименкин показал удары вертолета Ка-52 Вооруженных сил России по позициям нацистов в Попасная. В настоящее время Народная милиция ЛНР при поддержке российских военнослужащих выбивает из Попасной засевших в жилых домах и в лесополосе неонацистов. Взятие Попасной даст возможность для наступления и освобождения территории республики.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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