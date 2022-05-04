Десятки тысяч туристов и жителей Петербурга открыли летний туристский сезон

В первые майские выходные город на Неве торжественно встретил начало летнего туристского сезона 2022 года. Фестиваль ледоколов и Вальс буксиров, мультимедийный павильон на Дворцовой площади, «Заячий забег» на Петропавловской крепости и другие сюрпризы ждали гостей и жителей города. Мероприятия, в которых приняли участие более 50 тыс. человек, состоялись при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Еще 20 тыс. присоединились к акции «Гостеприимный Петербург».

«Эти праздничные дни были очень солнечными и ясными, и мы загадали, чтобы весь летний туристский сезон был таким. Петербург ждет гостей со всем своим радушием и гостеприимством. Открываются новые интересные объекты, запускаются новые маршруты, программы и экскурсии, — говорит Сергей Корнеев, глава комитета. — Каждый гость познает для себя что-то свое в нашем прекрасном городе: восторг от культуры — классической и современной, новые веяния — от гастрономического до индустриального туризма, развлекательные форматы новой туристской географии. Открывайте свой Петербург — он приготовил для вас массу сюрпризов в летнем сезоне».

Главным подарком городу от сферы гостеприимства стала уже традиционная социальная акция «Гостеприимный Петербург». Она проводится в четвертый раз и в этом году стала рекордной по количеству предложений. Изначально организаторы анонсировали более 18 тысяч пригласительных, но уже в первые дни акции к ней захотели присоединиться новые участники. Новый рекорд «Гостеприимного Петербурга» — более 20 тыс. предложений, которыми до 10 мая смогут воспользоваться те, кто в период с 25 по 30 апреля зарегистрировался в Telegram-канале и сообществе «ВКонтакте» Visit Petersburg и получил приглашения. Всего более 100 организаций предоставили петербуржцам возможность посмотреть на любимый город глазами восторженного туриста.

Более восьми тысяч человек посетили мультимедийный павильон «Чемодан» на Дворцовой площади за три дня его работы. Разработанный для павильона контент, интерактивные зоны и технологические решения будут далее использоваться в маркетинговых мероприятиях по продвижению туристских возможностей города.

В парадном дворе Государственной академической капеллы был дан старт новой петербургской традиции «Императорский полдень». Теперь каждое воскресенье в 12:00, после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в распахнутом окне Царского павильона Капеллы музыканты будут исполнять известную мелодию.

Во время ежегодного Фестиваля ледоколов более 8 тыс. человек смогли побывать на борту судов «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», которые находятся на службе Северо-Западного филиала «Росморпорт». А кульминацией праздника стали парад «Метеоров» и торжественный «Вальс буксиров», который на импровизированной сцене в акватории Невы исполнили суда «Павловск», «Сестрорецк» и «Вихревой». С набережных зрители любовались также парадным проходом пароходов «Метеор».

На Петропавловской крепости более двух сотен юных петербуржцев приобщились к проекту «Серебряное ожерелье России». В формате увлекательного квеста по Заячьему острову ребята познакомились с историей, легендами, традициями и символами городов Ленинградской области.

Два дня подряд на базе телеканала «Город+» работала онлайн-студия, гостями которой стали руководители таких проектов и организаций, как «Севкабель Порт», «Никольские ряды», «Ленфильм», Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, судоходная компания «Нева Тревел», аэропорт Пулково и других. Интервью с яркими представителями сферы гостеприимства собрали в общей сложности более 3 млн просмотров. Запись трансляции можно посмотреть в сообществе Visit Petersburg в социальной сети «ВКонтакте».