Китайская Foton Motor хочет локализовать в РФ производство пикапов и грузовиков серии S

В планах китайской автомобилестроительной компании Foton Motor локализовать в России производство пикапов Foton Tunland и среднетоннажных грузовиков серии S. Об этом в среду, 4 мая, сообщается в материалах к отчетности российского представительства компании.

«Foton Motor имеет далеко идущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории РФ. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство на территории РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем», — поясняется в документе.

Однако «дочка» Foton не отмечает, с каким именно производителем были принято решение заключить договор. Тем временем организация сообщила о желании и дальше продавать в России запчасти и заниматься гарантийным обслуживанием.

«Контракт, заключенный между ООО «Фотон Мотор» и ООО «Автозавод «ГАЗ» на поставку комплектующих, обеспечит поступление денежных оборотных средств на осуществление деятельности и за счет высокой маржинальности товаров позволит постепенно погашать убытки, накопленные в предыдущих накопленных периодах», — подчеркивает дочерняя компания Foton в России в рамках материалов к отчетности.

17 апреля вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предрек интерес россиян к автомобилям из Китая в связи с новыми экономическими реалиями. Эксперт отметил перемены на китайском авторынке в лучшую сторону — электрика, электроника, дизайн машин шагнули вперед. Также он упомянул и минусы: не очень хорошее соотношение коробки передач и двигателя, который «часто слабоват».

12 апреля сообщалось, что китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года. Его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы. На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в список попали модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.

6 апреля стало известно, что российский завод китайского автомобильного бренда Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Dargo. Отмечалось, что модель появится в продаже уже в этом году.

11 марта появились данные о том, что в России за февраль 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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