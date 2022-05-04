Военкор «Известий» показал удары Ка-52 по неонацистам в Попасной в ЛНР

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в среду, 4 мая, снял на видео удары вертолета Ка-52 Вооруженных сил России по позициям нацистов в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам журналиста, экипаж Ка-52 сначала отстрелял тепловые снаряды. Как следует из кадров, вертолет осуществил несколько ракетных пусков.

В настоящее время Народная милиция ЛНР при поддержке российских военнослужащих выбивает из Попасной засевших в жилых домах и в лесополосе неонацистов. Взятие Попасной даст бойцам ЛНР возможность для наступления и освобождения территории республики.

Ранее в среду стало известно, что ЛНР за прошедшие сутки семь раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранения получили две женщины в Первомайске. Там же повреждены три жилых дома, детский сад, гимназия, администрация города и кинотеатр.

Днем ранее вооруженные силы Украины выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

Также 3 мая Зименкин показал промзону в городе Рубежный, которую украинские радикалы использовали в качестве военного укрепления. По его словам, завод «Краситель» в Рубежном стал зловещим местом для мирных жителей после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. По территории завода нужно ходить осторожно и изучать каждый метр земли — взрывные устройства боевиков могут быть где угодно.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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