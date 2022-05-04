Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным лицам

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. Соответствующий документ опубликован 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных государств. В случае принятия решения о распределении прибыли ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным 5 марта указом президента.

Иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли резидентов иностранным кредиторам поручено определять Центробанку и Минфину РФ.

Так, 5 марта Путин подписал указ, который распространяется на долговые обязательства самой России, российских регионов, муниципалитетов, а также физических и юридических лиц РФ. Речь идет о выплатах свыше 10 млн руб. в месяц (или их валютного эквивалента). Так, российские организации, имеющие долги перед зарубежными кредиторами, вправе расплатиться по ним в рублях.

Также 3 мая президент России подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Указом также запрещается осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями.

28 февраля Путин также подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, перечисление средств в иностранной валюте по договорам займа резидентам теперь запрещено. Также в указе отмечается, что публичные акционерные общества (ПАО) смогут покупать размещенные ими акции до 31 декабря 2022 года. При этом ПАО не смогут приобретать размещенные ценные бумаги «в целях сокращения их общего количества».

Ранее в тот же день министерство финансов США запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Запад продолжает вводить санкции против России на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, где ситуация значительно обострилась еще в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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