Представитель НАТО Бауэр заявил, что альянс отказывается от соблюдения договора с Россией

Североатлантический альянс планирует расширение на восток, несмотря на Основополагающий акт Россия–НАТО от 1997 года. Об этом 4 мая заявил глава военного комитета альянса Роберт Бауэр изданию Financial Times.

Он подчеркнул, что документ всё еще действует, но он не остановит НАТО от «необходимых действий».

Акт Россия–НАТО предполагает в том числе запрет на размещение военных сил у границ РФ и альянса.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы от вступления этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

Между тем президент Хорватии Зоран Миланович 3 мая предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее, 26 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО. По его мнению, цель расширения Североатлантического альянса заключается в установлении однополярного мира.

7 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что расширение альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

В декабре 2021-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию — это «вопрос жизни и смерти» для России.