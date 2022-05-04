Уровень запасов в хранилищах Европы увеличивается из-за импорта газа РФ

Европа наращивает темпы закачки в хранилищах, увеличивая импорт российского газа. Заявки на поставку через Украину с начала мая на высоком уровне. Объемы близятся к отметке 100 млн куб. м в сутки. Сейчас резервы Европы составляют 34,09%, передает телеканал «Известия». Уровень запасов в хранилищах отстает от среднего на 5,9 п.п. 27 апреля «Газпром» остановил поставки в Польшу из-за ее отказа платить в рублях. Однако Варшава по-прежнему покупает российский газ, но реверсом из Германии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.