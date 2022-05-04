Экс-боевик «Айдара» рассказал о «бизнесе» на пленных жителях ЛНР

Боевики украинской националистической группировки «Айдар» под руководством командира Сергея Мельничука вымогали деньги за освобождение задержанных ими жителей Луганской области. Об этом 4 мая рассказал «РИА Новости» бывший член группировки Виталий Баштанник, задержанный российскими силовиками.

Мужчина рассказал, что в июне 2014 года колонна украинской бронетехники шла по Старобельску, однако местные жители не пропустили ее дальше, перекрыв дорогу. Националисты увезли самых активных протестующих в село Половинкино и посадили в подвал.

«Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили за выкуп», — заявил Баштанник.

По его словам, тайную тюрьму айдаровцы оборудовали на на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. В коптильне цеха была устроена тюрьма для ополченцев Луганской Народной Республики (ЛНР), а также для тех, кто подозревался в поддержке республики.

В марте в ЛНР начали расследование по факту обнаружения незаконной тюрьмы боевиков «Айдара» в селе Половинкино. По данным правоохранителей, люди здесь содержались в ужасающих условиях, не имея даже возможности вытянуться в полный рост из-за маленьких размеров камер, а также подвергались пыткам и издевательствам.

Айдаровцев выбили из села в начале спецоперации по защите Донбасса, но те успели заминировать несколько помещений. Ловушки сняли саперы ЛНР.

Операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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