Экономист оценил возможность замещения европейского рынка для российской нефти

Полное замещение европейского рынка нефти в среднесрочной перспективе является невозможным для России, так как для этого требуется соответствующая инфраструктура и спрос со стороны альтернативных потребителей. Об этом экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил в среду, 4 мая.

«Уже сейчас мы наблюдаем снижение добычи нефти в России, и в перспективе она будет только падать. Различного рода трудноизвлекаемые запасы в ближайшее время точно разрабатываться не будут», — сказал Баженов в беседе с Lenta.Ru.

По мнению экономиста, единственным перспективным рынком сбыта является Азия, но регион и так закупает в России существенные объемы. По словам эксперта, уже сейчас очевидно, что даже Китай будет расширять закупки только за счет дисконта, который является существенным.

«Дисконт для Китая уже и так составляет $35 за баррель, и его придется только увеличивать. Кроме того, расширять нужно будет и поставочную инфраструктуру, понятно, что сделать это довольно непросто», — отметил Баженов.

Он предположил, что в ход могут пойти каналы реэкспорта, когда Россия будет отгружать нефть в Турции, а дальше она уже пойдет на мировые рынки как нероссийская.

«Такая возможность действительно есть, она будет использоваться, но с ее помощью компенсировать утраченные объемы можно будет только частично. В любом случае стоит ожидать существенного снижения объемов поставок и добычи», — выразил уверенность аналитик.

Баженов подчеркнул, что для полноценного замещения нужна инфраструктура.

«А она полностью разрабатывалась под поставки на европейские рынки. Причем, там же действительно было выгодно продавать: в Европе очень конкурентный рынок с точки зрения покупателя, на каждой поставке можно было заработать немного больше. В Азии правила совершенно другие», — сказал экономист.

Он допустил, что похожая судьба может ждать и российский газ. Несмотря на то, что пока речь не идет о полном эмбарго, ЕС может ввести значительные налоги на поставки. Европа может полностью отказаться от российского газа лет через пять.

«Пока что речь может идти только о введении налога. Или, например, для стран, которые крайне зависимы от российского газа, могут согласовать какой-то свой индивидуальный налоговый вариант, сохранив при этом поставки. Но всё это, конечно, гадание на кофейной гуще. Заместить полностью все объемы на мировом рынке сложно», — заключил он.

4 мая Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету, пакет санкций против Российской Федерации, пишет «Москва 24». Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций ЕС направлен на ограничения поставок нефти из РФ. Также он пообещал обеспечить финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от Москвы, сообщается на сайте aif.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза, сообщается на сайте kp.ru.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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