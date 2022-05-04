Виноделы Франции предупредили о риске дефицита стеклянных бутылок

Французские виноделы могут столкнуться с нехваткой стеклянных бутылок, цены на которые выросли после начала Россией специальной операции на Украине. Об этом 4 мая сообщил телеканал BFMTV.

В настоящее время стремительно растут цены на газ, используемый в стекловаренных печах. Также на ситуацию повлияла забастовка дальнобойщиков, охватившая в марте Испанию, откуда Франция также импортирует стекло, нарушив работу стекольных заводов.

По словам президента Кооператива виноделов Франции Жоэля Буэя, в среднем цена на стеклянные бутылки уже выросла на 30–40% и эта тенденция будет только усиливаться. По его словам, в 2020 году COVID-19 нарушил работу стекольных компаний и некоторые из них сократили производственные мощности. Однако спустя время спрос на бутылки устойчиво рос, фабрики едва смогли восстановить производство, но работу сферы осложнила ситуация на Украине.

Президент Федерации стекольной промышленности Франции Жак Борда подтвердил напряженную ситуацию на рынке, но говорить о дефиците не стал. По его словам, Франция в настоящее время покупает «более четырех бутылок из десяти».

Эти сбои в поставках стеклянной тары приводят к задержке поставок и нарушению графика виноделов. Президент независимых виноделов Роны Янник де Вермон отметил, что розлив вин, первоначально запланированный на весну, «точно будет перенесен на осень 2022 года».

Ситуация такова, что некоторые виноделы «задаются вопросом, не собираются ли они разливать розовое вино в зеленые бутылки», подчеркнул Жоэль Буэй.

Ранее в этот день сообщалось, что французов ожидает новый рост цен на топливо в случае введения запрета на ввоз российской нефти в страны Евросоюза.

4 мая Европейская комиссия намерена представить шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. Серьезно растут цены на топливо, коммунальные услуги, продовольствие. На фоне усугубляющегося продовольственного кризиса французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

23 апреля сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%.

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