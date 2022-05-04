Прямой эфир
Экономика
Европа попросила у России больше газа
Мир
В США снова выросли цены на бензин
Экономика
В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти
Экономика
Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным лицам
Экономика
Постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть
Мир
Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11
Мир
Оппозиция на заседании парламента потребовала отставки Пашиняна
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Maersk потеряла $700 млн после ухода с российского рынка
Общество
Поврежденный железнодорожный мост восстановили в Курской области
Сюжет:

В Энергодаре Запорожской области возобновил работу детский сад

0
Фото: crimea24.tv
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Энергодар в Запорожской области Украины возобновил работу детский сад. Об этом в среду, 4 мая, сообщает телеканал «Херсон и Запорожье 24», который входит в структуру телерадиокомпании «Крым 24».

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«В освобожденном Энергодаре возобновил работу детский сад «Ромашка». Пока открыли только одну сборную группу для детей от двух до пяти лет. В ближайшее время откроют еще три. Малышей в этот детский сад приводят родители не только Энергодара, но и соседних населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Кроме того, детские сады и школы готовы возобновить занятия в Мелитополе, в Херсоне скоро откроются школы эстетического воспитания — музыкальные и художественные классы примут учеников 10 мая.

3 мая глава администрации Энергодара Андрей Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

7 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала кадры с обстановкой в Энергодаре. На представленных записях видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает. Она рассказала, что город демилитаризован, создана военная комендатура. Полиция, сформированная в том числе из местных добровольцев, охраняет город.

В конце апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти пытались этому помешать.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022