В Энергодаре Запорожской области возобновил работу детский сад

В городе Энергодар в Запорожской области Украины возобновил работу детский сад. Об этом в среду, 4 мая, сообщает телеканал «Херсон и Запорожье 24», который входит в структуру телерадиокомпании «Крым 24».

«В освобожденном Энергодаре возобновил работу детский сад «Ромашка». Пока открыли только одну сборную группу для детей от двух до пяти лет. В ближайшее время откроют еще три. Малышей в этот детский сад приводят родители не только Энергодара, но и соседних населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Кроме того, детские сады и школы готовы возобновить занятия в Мелитополе, в Херсоне скоро откроются школы эстетического воспитания — музыкальные и художественные классы примут учеников 10 мая.

3 мая глава администрации Энергодара Андрей Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

7 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала кадры с обстановкой в Энергодаре. На представленных записях видно, что мирную жизнь города ничего не нарушает. Она рассказала, что город демилитаризован, создана военная комендатура. Полиция, сформированная в том числе из местных добровольцев, охраняет город.

В конце апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти пытались этому помешать.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и обратились за помощью к Москве.

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