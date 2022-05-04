Пресс-секретарь Путина Песков опроверг данные о планах объявить мобилизацию 9 мая

Опубликованные в социальных сетях слухи о том, что 9 мая в России власти якобы планируют объявить в стране всеобщую мобилизацию, не соответствуют действительности. Об этом 4 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это чушь», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что нет никакой вероятности того, что РФ объявит в этот день войну Украине.

Также пресс-секретарь в среду рассказал о переговорном процессе Москвы и Киева. По словам Пескова, он не вселяет уверенности на результативный конец, в связи с тем что украинская сторона непоследовательна и каждый день меняет свою позицию.

Ранее, 1 мая, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российские военные не будут искусственно ускорять окончание спецоперации по защите Донбасса к празднованию Дня Победы.

30 апреля министр иностранных дел сообщил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, однако им препятствуют подстрекательские действия западных стран, поставляющих оружие Киеву.

До этого, 22 апреля, Лавров рассказал, что переговоры делегаций застопорились и Москва не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый по счету очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса 24 февраля. Решение было принято в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик. С середины февраля в регионе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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